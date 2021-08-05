Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere YKS tercih sürecinde ücretsiz destek verecek
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere YKS tercih sürecinde ücretsiz destek verecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere YKS tercih sürecinde ücretsiz destek verecek
Anadolu Ajansı / Adil Bedirhan Yücel - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) üniversite adaylarına ücretsiz uzman rehber desteği verileceğini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) üniversite adaylarına ücretsiz uzman rehber desteği verileceğini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tercih yapacak öğrencilere, 5-13 Ağustos ile 13-20 Ağustos tarihleri arasında uzman rehberler eşliğinde ücretsiz tercih desteği sağlanacak.

Öğrenciler, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca (SHDB) verilecek tercih desteği için, 5-13 Ağustos'ta Elvankent Aile Yaşam Merkezi ve Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'nde, 13-20 Ağustos'ta ise Mamak Gençlik Merkezi ile Yahyalar Aile Yaşam Merkezi'nde uzmanlarla bir araya gelebilecek.

Öğrenciler, salgın tedbirlerine uygun şekilde, hafta içi 10.00-17.00 arasında randevu alarak belirlenen merkezlerde tercihlerini yapabilecek.

Tercihlerin yapılacağı adresler ise şu şekilde:

Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi: Sanatoryum Cad. No: 273 Kuşcağız/Keçiören (Telefon: 0312 380 10 48)

Elvankent Aile Yaşam Merkezi: Atakent Mah. Elvankent Banka Blokları No: 349/A Etimesgut (Telefon: 0312 260 44 11)

Mamak Gençlik Merkezi: Asım Gündüz Cad. NO: 1.2 Abidinpaşa/Mamak (Telefon: 0 312 365 15 36)

Yahyalar Aile Yaşam Merkezi: Aşağı Yahyalar Mah.990 Sok. No: 1 Yahyalar/Yenimahalle (Telefon: 0312 507 39 40-41)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adil Bedirhan Yücel

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