Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçede bin aileye gıda yardımında bulundu Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde bin aileye gıda yardımında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde bin aileye gıda yardımında bulundu. Büyükşehir Belediyesinin organizesiyle iki ilçedeki bazı bakkalların elinde bulunan veresiye defterlerinin hesaplarının kapatıldığı bildirildi. Bu kapsamda, Beypazarı ilçesinde 6 bakkal dükkanındaki veresiye defterlerindeki borçlar, hayırseverler tarafından kapatıldı. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen hayırseverler, bu organizasyonun Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edildiğini belirterek, Nallıhan ilçesinde de 3 bakkaldaki veresiye defterlerindeki borçların ödendiğini aktardı. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iki ilçede bin aileye gıda yardımında bulundu. Kaynak: AA