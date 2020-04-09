Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçede bin aileye gıda yardımında bulundu
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde bin aileye gıda yardımında bulundu.
09.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:50
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde bin aileye gıda yardımında bulundu.
Büyükşehir Belediyesinin organizesiyle iki ilçedeki bazı bakkalların elinde bulunan veresiye defterlerinin hesaplarının kapatıldığı bildirildi.
Bu kapsamda, Beypazarı ilçesinde 6 bakkal dükkanındaki veresiye defterlerindeki borçlar, hayırseverler tarafından kapatıldı.
İsimlerinin açıklanmasını istemeyen hayırseverler, bu organizasyonun Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edildiğini belirterek, Nallıhan ilçesinde de 3 bakkaldaki veresiye defterlerindeki borçların ödendiğini aktardı.
Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iki ilçede bin aileye gıda yardımında bulundu.
Kaynak: AA