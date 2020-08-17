Ankara Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı sünnet programı için müraacatları almaya başladı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı sünnet programı için müraacatları almaya başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) bu yıl da maddi durumu iyi olmayan 5-12 yaş arası çocukların sünnetlerini özel bir hastanede ücretsiz gerçekleştirecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı sünnet programı için müraacatları almaya başladı
17.08.2020 16:06 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:10

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) bu yıl da maddi durumu iyi olmayan 5-12 yaş arası çocukların sünnetlerini özel bir hastanede ücretsiz gerçekleştirecek.

Sünnet kıyafetlerini de hediye edecek olan Büyükşehir Belediyesi başvuru kayıtlarını almaya başladı. Geleneksel hale gelen Sünnet Şöleni bu yıl pandemi süreci nedeniyle yapılmayacak.

Sosyal belediyecilik ilkesi kapsamında her yıl maddi durumu iyi olmayan çocuklara sünnet hizmeti sağlayan belediye pandemi süreci nedeniyle bu yıl sünnet şöleni iptal etti. Bu kapsamda ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından çocukların sünneti özel bir hastanede ücretsiz olarak yaptırılacak.

Sünnet için kayıtlar başladı

2020 yılı Sünnet Programı kapsamında başvuru kayıtları alınmaya başlanırken, 5-12 yaş grubu çocukların sünnet işlemleri başvuru sırasına göre gerçekleştirilecek. Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri, Çocuk Kulüpleri, Ankara Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi ile Büyükşehir Belediyesi A Blok Sosyal Hizmetler Bankosu müracaatları alırken, velilerin ve çocukların kimlik fotokopileri ile fakirlik ilmühaberini yanlarında getirmesi gerekiyor. Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları zorunluluğu gereği sünnet şöleninin yapılmayacağı bu yıl, çocuklara sünnet kıyafetleri de hediye edilecek.

Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen vatandaşlar Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına ait "(0312) 507 15 61-62 ya da (0312) 507 23 17" numaralı telefonları arayarak ayrıntılı bilgi alabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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