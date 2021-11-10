Mansur Yavaş'ı yıkan ölüm! İki yıl önce nikahını kıydığı kardeşini kaybetti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kardeş acısı yaşıyor. Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş, bir süredir boğuştuğu hastalık sonucunda durumunun ağırlaşmasının ardından hayatını kaybetti. Sabri Yavaş'ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

İMAMOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Sabri Yavaş'ın vefatı nedeniyle bir mesaj yayınladı. İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'a Allah'tan rahmet; Mansur Başkanımıza, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadeleri yer aldı.

NİKAHINI AĞABEYİ KIYMIŞTI

Mansur Yavaş 2019 yılında kardeşi Sabri Yavaş'ın nikahını kıymıştı. Mansur Yavaş'ın küçük kardeşi Sabri Yavaş, 31 Mart'ta CHP Güdül Belediye Başkan Adayı olan Sevilay Akyüz'le evlenmişti.

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