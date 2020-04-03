ANKARA Bakan Pekcan: Bu süreci el birliği ile atlatacağız
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› ANKARA Bakan Pekcan: Bu süreci el birliği ile atlatacağız - Haberler
Güncel

ANKARA Bakan Pekcan: Bu süreci el birliği ile atlatacağız

Bakan Pekcan: Bu süreci el birliği ile atlatacağızTİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs gündemiyle videokonferans ile toplanan '11'inci İstişare Kurulu'nda, "Bu süreci el birliği, güç birliği ve dayanışma içinde hep beraber atlatacağımıza inancımız tam" dedi.

03.04.2020 11:49 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:51
ANKARA Bakan Pekcan: Bu süreci el birliği ile atlatacağız

Bakan Pekcan: Bu süreci el birliği ile atlatacağız

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs gündemiyle videokonferans ile toplanan '11'inci İstişare Kurulu'nda, "Bu süreci el birliği, güç birliği ve dayanışma içinde hep beraber atlatacağımıza inancımız tam" dedi.

'Ticaret Bakanlığı 11'inci İstişare Kurulu', Bakan Ruhsar Pekcan başkanlığında koronavirüs gündemiyle videokonferans ile toplandı. Toplantıya; Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Abdurrahman Kaan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ayşem Sargın katıldı.

'STK'LARIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ DİKKATE ALACAĞIZ'

Bakan Pekcan, toplantıda bakanlık olarak koronovirüse yönelik alınan tedbirleri anlatırken, STK'lardan da koronovirüsün sektörler üzerindeki etkileri, talep ve öneriler paylaşıldı. Pekcan, toplantıda İstişare Kurulu'na çok önem verdiğini belirterek, "Bu süreçte de STK'larla her zamanki gibi interaktif olarak görüş alışverişinde bulunacağız. Covid-19 pandemisi tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkiledi. Bu süreçte önceki dönemlerde olduğu gibi STK'ların görüş ve önerilerini, taleplerini Ticaret Bakanlığı olarak dikkate almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'TOPLANTILARIN KİLİT ROL OYNADIĞINA İNANIYORUM'

Bakan Pekcan, ihracatta 2020 yılına çok iyi başladıklarını ancak koronavirüsün etkisiyle mart ayında beklendiği gibi gerileme görüldüğüne vurgu yaparak, bunu telafi etmek için 'temassız ticaret' uygulamasını hayata geçirdiklerini belirtti. Pekcan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan sanayici, üretici, tacir, esnaf, ihracatçı ve birçok sektörü kapsayan destek paketi sektörler tarafından da çok olumlu karşılandı. Önceliğimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da hep altını çizdiği gibi üretim ve ihracatın sürekliliği ve istihdamın muhafaza edilmesi. Bu süreci el birliği, güç birliği ve dayanışma içinde hep beraber atlatacağımıza inancımız tam. Devlet ve özel sektörün iş birliğine en güzel örnek bizim İstişare Kurulu toplantılarımızdır. Bu toplantıların kilit bir rol oynadığına inanıyorum. Koronavirüs pandemisinin ticaret hayatımıza olumsuz etkisini en aza indirmek ve bu süreç atlatıldıktan sonraki dönemde de geçiş sürecini en hızlı şekilde atlatarak, yeni dönemde başarılarımız için atılması gereken adımların belirlenmesi için STK'ların görüş ve önerileri bizim için çok değerli. Bakanlığımız ve STK'larımızın beraberce yapacakları veri analizleri, hedeflerimize ulaşma yolunda önemli katkı sağlayacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlatılan dayanışma kampanyasına STK'ların verdiği destekler için teşekkür eden Bakan Pekcan, bunun dar gelirli vatandaşa katkı sağlama noktasında çok önemli bir kampanya olduğunu ve STK üyelerinden de destek vermelerini beklediklerini de kaydetti.

ANKARA Bakan Pekcan: Bu süreci el birliği ile atlatacağız

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ANKARA Bakan Pekcan: Bu süreci el birliği ile atlatacağız
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Haberler
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Bir kadını rehin alan emekli astsubay 'Virüslüyüm' deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? Haberler
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler?
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir Haberler
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı Haberler
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı
Koronavirüs nedeniyle kapılar kapatılınca 40 bin yabancı çay işçisi gelemiyor! 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
Koronavirüs nedeniyle kapılar kapatılınca 40 bin yabancı çay işçisi gelemiyor! 100 milyon dolar Türkiye'ye...
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı
Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Mahkeme, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine yaptığı itirazı reddetti
Mahkeme, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine yaptığı itirazı reddetti
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli
Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli
Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı
Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak
Mersin Silifke'de domates yüklü tır denize uçtu: 1 ölü
Mersin Silifke'de domates yüklü tır denize uçtu: 1 ölü
Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Araç muayene süreleri 3 ay ertelendi
Son Dakika: Araç muayene süreleri 3 ay ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okunmayacak
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okunmayacak
CHP'li belediyelerin bağış hesaplarının bloke edilmesi tartışmalarına DEVA Partisi de dahil oldu
CHP'li belediyelerin bağış hesaplarının bloke edilmesi tartışmalarına DEVA Partisi de dahil oldu
Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor
Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor
18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak
18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak
Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel
Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel
Koronavirüs çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi
Koronavirüs çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi
Rus askeri doktorlar, İtalya'daki 'tuhaf' koronavirüs ölümlerini rapor etti! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar
Rus askeri doktorlar, İtalya'daki 'tuhaf' koronavirüs ölümlerini rapor etti! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar
Bilim Akademisi üyesi Prof. Ali Alpar koronavirüsün bulaşma ağını çizerek anlattı
Bilim Akademisi üyesi Prof. Ali Alpar koronavirüsün bulaşma ağını çizerek anlattı
İngiltere'nin sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştı
İngiltere'nin sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştı
Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil'den Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi
Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil'den Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Lütfü Türkkan Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül İçişleri Bakanı Fahrettin Altun
Magazin Guido Senia Dilan Çıtak Seren Serengil Chloe Loughnan
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Hikmet Karaman Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Polis Milli Avrupa
Şu an buradasınız: ANKARA Bakan Pekcan: Bu süreci el birliği ile atlatacağız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 12:06:56. #1.14#
title