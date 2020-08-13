ANKARA 'Bahis için köpek dövüştürenler hayvanları parçalattırıyor' 'Bahis için köpek dövüştürenler hayvanları parçalattırıyor'ANKARA'da Avukat Fatma Eymir, bakımını üstlendiği yaklaşık 50 sokak köpeğinden 5'ini son bir ayda parçalanmış halde buldu.

'Bahis için köpek dövüştürenler hayvanları parçalattırıyor'

ANKARA'da Avukat Fatma Eymir, bakımını üstlendiği yaklaşık 50 sokak köpeğinden 5'ini son bir ayda parçalanmış halde buldu. Polise giderek şikayette bulunan Eymir, "Bahis için köpek dövüştürenlerin, antrenman için köpekleri parçalattığını tahmin ediyorum" dedi.

Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanı Avukat Fatma Eymir, Ankara Adliyesi ve Cer Modern Kültür Merkezi arasındaki boş arazide bulunan yaklaşık 50 köpeğin tüm bakımlarını tek başına yapıyor. Eymir, zaman zaman avukat arkadaşlarından ve baronun internet sitesinde açtığı mama linki sayesinde hayvanların yiyeceğini karşılıyor. 50 köpekten 5'ini son bir ay içerisinde parçalanmış halde ölü olarak bulan, Avukat Eymir, "Son bir ayda farklı zamanlarda 5 köpeğimiz parçalanarak öldü. Buradaki köpeklerin hepsi birbirini tanıyor. Bugüne kadar birbirlerine zarar verdiklerini görmedim. Buraya giriş noktaları çok fazla. Bahis için köpek dövüştürenlerin antrenman için köpekleri parçalattığını tahmin ediyorum. Çünkü köpekler tek tek öldürülüyor" dedi.

Beslediği her köpeği kısırlaştırıp, tedavilerini, aşılarını, iç dış parazitlerini yaptırdığını, hepsinin ismi ve birer karnesi olduğunu belirten Eymir, "Olayla ilgili karakola şikayette bulundum. Ancak otoparka aracını park eden avukatların ve köpeklerin güvenliği için emniyet ve Büyükşehir Belediyesi'nden buraya bir MOBESE kamerası kurmalarını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA