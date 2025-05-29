Ankara AYAŞ su kesintisi! 29-30 Mayıs ASKİ Ayaş su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara AYAŞ su kesintisi! 29-30 Mayıs ASKİ Ayaş su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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ASKİ Ayaş su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Ayaş ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Mayıs Ankara Ayaş su kesintisi saatleri...

Ayaş su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.05.2025 08:40:00

Tamir Tarihi: 29.05.2025 17:00:00

Detay: Ayaş İlhan Mahallesinde oluşan Enerji-SA kaynaklı arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş İlhan Mahallesi Geneli.

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Arıza Tarihi: 29.05.2025 13:30:00

Tamir Tarihi: 29.05.2025 23:50:00

Detay: Ayaş Genelinde oluşan Enerji-SA kaynaklı arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Çanıllı Uluyol, Çanıllı Çiğdemci, Feruz, Bayat, Ortabereket Geneli.

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