ANKARA Ankara'da taksicilerden filyasyon ekiplerine destek Ankara'da taksicilerden filyasyon ekiplerine destekANKARA Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, 100'ün taksi ile filyasyon ekiplerinin çalışmalarına ücretsiz görev alacaklarını söyledi.

Ankara'da taksicilerden filyasyon ekiplerine destek

ANKARA Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, 100'ün taksi ile filyasyon ekiplerinin çalışmalarına ücretsiz görev alacaklarını söyledi.

Ankara Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, filyasyon ekiplerine destek verecek taksicilerin de hazır bulunduğu oda hizmet binasının önünde basın açıklaması yaptı. Yiğiner, Ankara Şoförler Odası olarak koronavirüsle mücadele kapsamında filyasyon ekiplerinin çalışmalarına ticari taksler ile gönüllü destek vereceklerini belirtti. Yiğiner, "Hem sağlık çalışanlarımıza hem de devletimize destek olmak istiyoruz. Sağlık İl Müdürlüğüne ticari taksilerimizi yönlendireceğiz. Kendi ticari taksim virüs bitene kadar şoförümle birlikte çalışacak. Bu süreçte biz de hem sağlık çalışanlarımıza destek olacağız hem taksici esnafı olarak devletimizin yanında olacağız. 100'ün üzerinde taksici arkadaşımız buraya geldi. Bu iş bitene kadar biz de gönüllü olarak hiçbir ücret talep etmeden sağlık çalışanlarımızla birlikte filyasyon ekibinde görev alacağız. İnşallah bir an önce bu koronavirüsten ilimiz kurtulur. Biz de karınca kararınca elimizden gelen neyse bunu yapacağız" ifadelerini kullandı. Yiğiner, İl Sağlık Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda filyasyon ekilerini taksiler ile ücretsiz taşıyacaklarını söyledi. Yiğiner'in açıklamasının ardından taksilere 'Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası tarafından il sağlık müdürlüğü filyasyon ekibine görevlidir' yazılı stickerlar yapıştırıldı.

Kaynak: DHA