Türkiye onu Reyhanlı davasından tanıyor! Hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu
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Türkiye onu Reyhanlı davasından tanıyor! Hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu

Türkiye onu Reyhanlı davasından tanıyor! Hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Hatay Reyhanlı'daki bombalı saldırının Ankara'da görülen duruşmasında gözlerinin dolmasıyla gündeme gelen Buket Demirel, Ankara'daki evinde ölü bulundu.

Ankara Ağır Ceza Hakimi Buket Demirel, Yenimahalle ilçesi Batıkent mahallesindeki evinde sabah saatlerinde ölü bulundu. Sabah'ın haberine göre kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Demirel'in cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SALDIRIDA 5'İ ÇOCUK 52 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hatay Reyhanlı'da meydana gelen bombalı saldırı sonucunda 5'i çocuk 52 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin dava güvenlik gerekçesiyle Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü.

GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Buket Demirel, patlamada hayatını kaybeden Yusuf İşgör'ün duruşmaya katılan eşi Canan İşgör'ün, "9 yaşına gelen çocuğum 'benim babamın kefeni niye kanlı' diye hesap soruyor. 2.5 yaşına gelen çocuğum da 'babam nerede' diye bana soruyor" ifadeleri nedeniyle gözlerinin dolmasıyla gündeme gelmişti.

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