Ankara 81 ilde 'duman 8' operasyonu 109 gözaltı

19.11.2019 19:03 | Son Güncelleme: 19.11.2019 19:07

81 ilde 'Duman 8' operasyonu 109 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, yurt genelinde yapılan eş zamanlı 'Duman 8' operasyonunda, 1529 iş yeri denetlendi, 109 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 44 bin 205 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından dün yurt genelinde eş zamanlı 'Duman 8' operasyonu düzenlendi. 3 bin 552 personelin katıldığı operasyonda, sigara, puro, sigarillo, kıyılmış tütün, pipo ve nargile tütünü satan tekel bayi, tobacco shop, tütüncü, bakkal ve büfeler ile kafe ve kıraathaneler denetlendi. 1529 iş yerinin arandığı ve denetlendiği operasyonda, 109 kişi gözaltına alınırken çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.

44 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda iş yerlerinde yapılan aramalarda, 44 bin 205 paket kaçak sigara, 1 milyon 80 bin 747 adet içi doldurularak sigara haline getirilen makaron, 876 bin 232 adet boş makaron, 176 adet makaron doldurmaya yarayan makine, 5 ton 803 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 1334 kilogram nargile ve pipo tütünü, 2 bin 437 adet kaçak puro ve sigarillo, 1955 adet mükerrer bandrol, 831 şişe ve 209 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 763 adet cinsel içerikli hap, 74 adet elektronik sigara ve 1241 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca, 106 iş yerinin tütün mamulleri satış izin belgesinin olmadığı, 10 iş yerinin de vergi levhası bulunmadığı tespit edildi.

HABER Gökhan CEYLAN, ANKARA (DHA)

Kaynak: DHA