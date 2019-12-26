: Ankara 65 yaş üstü kadın korosu, yılbaşına hazırlanıyor

26.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:22

65 yaş üstü kadın korosu, yılbaşına hazırlanıyor

Ankara'da Altındağ Belediyesi'nin açtığı Türk Halk Müziği kursuna katılarak, oluşturulan koroda yer alan 65 yaş üstü kadınlar, yeni yıl konserine hazırlanıyor. Haftanın 1 günü 2 saat prova yapan koro üyeleri, şarkı söylemekten büyük keyif aldıklarını söyledi.

Altındağ Belediyesi tarafından Yunus Emre Kültür Merkezi'nde açılan kursa katılan 65 yaş üstü kadınların oluşturduğu koro, yıl boyunca çeşitli konserler veriyor. Koroda eğlenceli vakit geçiren ve söylediği türküler ile doyasıya eğlenen kadınlar, geçtiğimiz günlerde 'Yılbaşı Konseri'nin hazırlıklarına başladı. Haftanın 1 günü 2 saat prova yapan koro üyeleri, şarkı söylemekten büyük keyif aldıklarını söyledi.

'AĞRILARIMDAN BURADA KURTULUYORUM'

Koro üyelerinden Havva Yıldırım (80), "Buraya gelmezsem huzursuz oluyorum; stresimi atıyorum. Şarkı söylerken çok neşeleniyorum, zevk alıyorum. Evde sıkılıyorum, kendime hobi olsun diye buraya geliyorum. Bütün vücudum ağrıyor, ağrılarımdan burada kurtuluyorum. Eve gülerek, neşeli gidiyorum" dedi.

'GENÇLEŞİYORUZ, MOTİVE OLUYORUZ'

Aysel Kabasakal (74) yaklaşık 8 yıldır koroda yer aldığını söyleyerek, "Sürekli radyodan ve televizyon müzik açarım. Müziği çok seviyorum. Arkadaşımla birlikte Hanımlar Lokali'nde başka kurslara katıldığımızda koroya da katılmaya karar verdik. Koroda şarkı söylemekten çok zevk alıyorum. Gençleşiyoruz, motive oluyoruz. Eve gittiğimizde eşimizi şarkılar, türküler söyleyerek karşılıyoruz; yemek yaparken bile şarkı söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

'YILSONUNDA KONSER VERİYORUZ'

Koro şefi İlkim Eylül İlk, koroya katılan kadınların birbirlerini teşvik ederek, geldiklerini söyledi. Diğer merkezlerle birlikte toplamda 200 öğrencilerinin olduğunu belirten İlkim Eylül İlk, "Şimdiki koromuzda da 25 öğrenci bulunuyor. 80 yaşında öğrencim var. Onlarla birlikte çalışmaktan çok keyif alıyorum. Hepsi Anadolu'nun bir yerinden gelmiş insanlar, çok fazla kültür öğreniyoruz. Sadece şarkılar, türküler söylemiyoruz; bazen hüzünleniyoruz bazen gülüyoruz. Aslında rehabilite edici bir ortam var. Merkezlerimizde haftada 1'er gün çalışıyoruz. Yılsonunda da konser veriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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