ANKARA (İHA) - Ankara 2 No'lu Baro'da seçim heyecanı başladı. Üç adayın yarıştığı seçimde sandıklar saat 17.00'da açılacak.

Avukatlar, Ankara'da 2 No'lu Baro'da sandık başına gitti. Çoklu baro sistemi için kurulan sandıklarda Mustafa Semiz, Eyüphan Korkmaz ve Mehmet Hakan Yılmaz başkanlık için yarışıyor. AKM Millet Bahçesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Genel Kurulda adayların konuşmalarının ardından yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetim kurulu aday listeleri açıklandı. Ardından ise oylama işlemi başladı. Sandıkların saat 17.00'da açılacağı ve sayım işlemine geçileceği bildirildi. - ANKARA

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