Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne böyle bir ittifaktan ne de bu ittifakın defolu adayından (Mansur Yavaş) Ankara'ya bir hayır gelmez." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankapark "Wonderland Eurasia" Açılış Töreni'ne katılarak vatandaşlara hitap etti.

Seçim ittifaklarına atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet bu oyunu gördü. Tezgahın şifrelerini çözdü. Artık olanı olmamış sayamazsınız. Hakikatı hakaretle örtemezsiniz. Gerçeği yalanla kapamazsınız. Güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Kirli iş birliklerini kanlı pazarlıklarınızı artık saklayamazsınız." dedi.

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'la ilgili iddiaları hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara'da çevirdiğiniz dolapları bu milletin gözünden artık kaçıramazsınız. Kelime oyunlarıyla benim Ankaralı kardeşlerimi asla kandıramazsınız. Milletimizin basiretini, ferasetini hafife alamazsınız ve alamayacaksınız. Siz istemeseniz de siz gizlemeye çalışsanız da hakikatler er ya da geç ama mutlaka ortaya çıkacak. Artık benim milletim Ankara Büyükşehir adayının nasıl bir karşılıksız senet, sahte senet cambazı olduğunu öğrendi mi? Bunu bilenlerin bilmeyenlere anlatması gerekir mi? Ayrıca vergi kaçakçısı bu. Bunları anlatmanız lazım."

"Matruşka ittifakının Ankara adayı ile ilgili gerçekler çarşaf çarşaf ortaya dökülüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaş'a gereken dersin verilmesi gerektiğini belirterek, "Şimdi bunu biz de takip ediyoruz. Hem ittifakla ilgili hem matruşka ittifakının Ankara adayı ile ilgili gerçekler çarşaf çarşaf ortaya dökülüyor. Bugün karaladıkları, kanlı bıçaklı oldukları şahıslarla daha düne kadar ne işler çevirdikleri, nerelere gittikleri, konuştukları birbirlerine hangi mesajları attıkları tek tek ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Yavaş ile ilgili iddiaların "bu skandal, provokasyon" denilerek ve sağa sola çamur atılarak kapatılamayacak kadar büyük olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sorulara dürüstçe cevap vermek yerine kaçmak, gazetecilere saldırmak, mızmızlanmak kimseye fayda sağlamaz. Elbette Ankaralı kardeşlerim bunun hesabını sandıkta soracaktır. Benim milletim bu ittifaka ve ortaklarına derslerini sandıkta verecektir. Ne böyle bir ittifaktan ne de bu ittifakın defolu adayından Ankara'ya bir hayır gelmez. Kendisine faydası olmayanın milletine de memleketine de hiçbir faydası olmaz. Biz kimseye hakaret etmiyoruz, kimseye iftira etmiyoruz ama gerçekleri de milletimizin bilmesini istiyoruz."

"Biz milletimiz için çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet için çalıştıklarını, koşturduklarını söyledi. Ankara'ya dev eserler kazandırdıklarını ifade eden Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Son 17 yılda bu şehre yatırımlarımızla, eserlerimizle, yollarımız, köprülerimiz, metrolarımızla mührümüzü vurduk. CHP'nin ve onun zihniyetindeki yandaş meslek odalarının engellemesine rağmen başkentimizi Türkiye'ye yakışır konuma taşıdık. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yapıyoruz. Bu CHP bunu yargıya taşıyor. Ne oldu taşıdınız? Hiç. Yargı lehimize kararı verdi. Çıktın, özür diledin mi? Bunlarda öyle bir yüz yok ki? Ankara sıradan şehir değil. Şu andaki külliyelere layık bir şehir"

" Ankara karanlık işlere bulaşmış ellere teslim edilmeyecek kadar mühim bir şehir"

Ankara'nın Türkiye Cumhuriyeti devletinin kalbi ve 15 Temmuz demokrasi destanının karargahı olduğunu belirten Erdoğan, "Ankara karanlık işlere bulaşmış ellere teslim edilmeyecek kadar mühim bir şehirdir. Biz de bu anlayışla Ankara'ya en tecrübeli, en başarılı geçmişi iftihar beratlarıyla dolu arkadaşımızı aday olarak gösterdik. Ankara'ya yakışacak kardeşimizi sizlerin huzuruna çıkardık. Mehmet Özhaseki'yi sizler çok yakından tanıyorsunuz. Bu ülkeye yaptığı hizmetleri sizler biliyorsunuz. Mehmet Özhaseki kardeşim, Ankara'ya heybesi projelerle dolu olarak geliyor." dedi.

"2023'e Ankara'mızı hazırlamamız lazım"

Terörün delik deşik ettiği Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt, Van ve Ağrı'yı yeniden ayağa kaldıran ismin dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Şimdi burada yapılacak işlerimiz var. 2023'e Ankara'mızı hazırlamamız lazım. ve Özhaseki Ankara'yı ulaşımıyla, yeni metro hatlarıyla, millet bahçeleriyle, millet kıraathaneleriyle, çocuk köyleri ve müzeleri ile 21. yüzyıl şehri yapmak için geliyor. Cumhurbaşkanlığında şahsım, büyükşehirde Özhaseki kardeşim ilçelerimizde belediye başkan adaylarımızla güç birliği yaparak Ankara'yı güzelleştirmeye devam edeceğiz. Bunun için sizlerden Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Özhaseki kardeşime sahip çıkmanızı istiyorum. Sizlerden bir kez daha söz almak istiyorum."

Alanda bulunanlara "Ankara 31 Mart'ta seni hafife alanlara dersini veriyor musun? Ankara 31 Mart'ta defolu adayları sandığa gömüyor musun? Ankara 31 Mart'ta memleket işi gönül işi diyor musun? 31 Mart'ta mührü gönül belediyeciliğine vuruyor musun? Ankara 31 Mart'ta hizmet siyasetini tercih ediyor musun?" sorularını yönelten ve olumlu yanıt alan Erdoğan, "Maşallah" dedi.

Parkın hayırlı olması dileğinde bulunan Erdoğan, "Bir başka sürprizim var, 31 Mart akşamına kadar park ücretsiz olacak. Çocuklarla beraber ailece inşallah parkımızı gezeceksiniz. İşletmecilerle de görüştüm, mutabık kaldık, anlaştık ve böylece 31 Mart akşamına kadar Ankapark ücretsiz olarak sizlerin hizmetinde olacak." diye konuştu.

"Şehit ailelerimizin yakınlarına da ömür boyu ücretsiz. Son anda güzel bir hediye daha geldi. Allah rahmet etsin, Rabbim inşallah şehitlerimizle sevgili Peygamberimizin liva-ül hamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri buluştursun." ifadesini kullanan Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle açılışı gerçekleştirdi.

Notlar

Açılış törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ile Wonderland Ankapark Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Barin de katıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA