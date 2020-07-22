Anız yangınında alevlerin ortasında kalan kaplumbağa kurtarıldı Muğla'nın Seydikemer ilçesinde anız yangınında alevlerin ortasında kalan kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde anız yangınında alevlerin ortasında kalan kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çamurköy Mahallesi Hortlaklar mevkisinde anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale edildiği sırasında bir itfaiye eri, alevlerin ortasında kalmış bir kaplumbağa olduğunu fark etti. Kaplumbağayı kurtaran ve üzerine su döken ekipler, daha sonra hayvanı yeniden doğaya saldı.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA