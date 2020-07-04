Anız yangınına traktörle müdahale
Anız yangınına traktörle müdahale Yangında 40 hektarlık alan zarar gördü Kahramanmaraş'ta hasadı yapılan bir tarlada çıkan anız yangını, traktörle müdahale sonucu engellendi.
04.07.2020 10:54 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:22
Anız yangınına traktörle müdahale
Yangında 40 hektarlık alan zarar gördü
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta hasadı yapılan bir tarlada çıkan anız yangını, traktörle müdahale sonucu engellendi.
Olay, Dulkadiroğlu İlçesi'ne bağlı Elmalar Mahallesi'nde yaşandı. Yaklaşık 150 hektar alandaki tarlada hasat yapıldıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin müdahalesi sonuç vermeyince Ersin Edikli isimli bir çiftçi traktörüne binerek tarlanın etrafına set çekerek sürmeye başladı.
O anları cep telefonuyla kaydeden Edikli, yangında yara almadan kurtulurken, yangın sonrası yaklaşık 40 hektar alan zarar gördü.
Kaynak: İHA