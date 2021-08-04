Anıtkabir'de yangın var mı?
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Anıtkabir'de yangın var mı?

Anıtkabir'de yangın var mı?
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Ülkemizin farklı noktalarında meydana gelen yangınlar hakkında araştırılmalar yapılıyor. Peş peşe çıkan yangınlar sonrası doğal yaşamı büyük zarara uğrayan Türkiye'de, yangınlar gündemde olmaya devam ediyor. Vatandaşlar kendi yaşadığı şehirlerde yangın olup, olmadığı ile ilgili arama yapmakta. Bu bağlamda Anıtkabir'de yangın var mı? konuları araştırılmakta. Anıtkabir yangın durumu var mı?

Anıtkabir'de yangın var mı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Türkiye'nin dört bir köşesinde yangınla mücadele devam ediyor. Yangınlarla mücadelesinde 8. güne uyanan Türkiye'de vatandaşlar özellikle yaşadıkları şehirler ile ilgili arama yapmakta. Peki, Anıtkabir'de yangın var mı? Anıtkabir'de yangın olduğuna dair detay var mı?

ANITKABİR YANGIN!

4 Ağustos 2021 Çarşamba saat 11:38'de (Bugün) Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir.

ANITKABİR'DE YANGIN VAR MI?

Ankara'da, Anıtkabir'e çok yakın bir noktada başlayan yangın sonrası vatandaşların bir kısmı yangının Anıtkabir'de çıktığını zannetti. Yangın YHT Gar binası, Adliye Sarayı, Anıtkabir ve Ankara Hastanesi'ne çok yakın olması nedeniyle büyük korku yarattı. Ancak Anıtkabir'de bir yangın durumu söz konusu değil.

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