Anıt ağaçlar için güzergah değişti
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Anıt ağaçlar için güzergah değişti

07.11.2020 10:01 | Son Güncelleme: 07.11.2020 10:06
Anıt ağaçlar için güzergah değişti

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, anıt çınar ağaçları için yol güzergahı değiştirildi.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, anıt çınar ağaçları için yol güzergahı değiştirildi. Arazi sahibi Murat Öz, yetkililere ağaçlara sahip çıkılması nedeniyle teşekkür etti. 

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün, 6 yıl önce D-140 kara yolunda yaptığı yenileme ve genişletme çalışmaları sırasında 6 dönüm arazi içerisinde bulunan anıt ağaçlar nedeniyle güzergah değiştirildi. Yol ağaçların yakınından geçirilirken, 6 çınar ağacı kayıt altına alındı. En yaşlı çınar ağacının 451 yaşında olduğu belirtildi. Arazinin sahibi Murat Öz (52), "Bu ağaçlar dedelerimizden bize kalmış. Sağ olsunlar koruyup bugüne kadar ulaşmasına yardımcı olmuşlar. Arazi içerisinde kayıtlı olan 6 ağacımız da yaklaşık 500 yıllık tarihe sahip. D-140 kara yolu normalde arazinin ortasından geçiyordu. Fakat bu ağaçlar anıt ağaç olarak kayıtlı olduğu için yolu biraz değiştirmek zorunda kaldılar. Devletimiz bu ağaçlara sahip çıktığı için teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu güzelliklere sahip çıkmamız lazım. İnşallah daha da iyi koruyup, bizden sonraki nesillere aktarabiliriz" dedi.  


Anıt ağaçlar için güzergah değişti
Anıt ağaçlar için güzergah değişti
Anıt ağaçlar için güzergah değişti
Anıt ağaçlar için güzergah değişti
Anıt ağaçlar için güzergah değişti
Anıt ağaçlar için güzergah değişti
Anıt ağaçlar için güzergah değişti
Anıt ağaçlar için güzergah değişti
Anıt ağaçlar için güzergah değişti
Anıt ağaçlar için güzergah değişti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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