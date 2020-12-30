Anıl Tetik kimdir? Exxen Anıl Tetik kaç yaşında, nereli? Anıl Tetik hayatı ve biyografisi
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Anıl Tetik kimdir? Exxen Anıl Tetik kaç yaşında, nereli? Anıl Tetik hayatı ve biyografisi

30.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:04
Anıl Tetik kimdir? Exxen Anıl Tetik kaç yaşında, nereli? Anıl Tetik hayatı ve biyografisi

Exxen'de Rol Kes programı ile gündeme gelen Anıl Tetik'in kim olduğu merak ediliyor. 2012'de katıldığı Survivor yarışmasıyla dikkatlari üzerine çeken Anıl Tetik kimdir? Exxen Anıl Tetik kaç yaşında, nereli? Anıl Tetik hayatı ve biyografisi

Şu sıralar Exxen'de Rol Kes programı ile tekrar merak edilen Anıl Tetik hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Anıl Tetik kimdir? Exxen Anıl Tetik kaç yaşında, nereli? Anıl Tetik hayatı ve biyografisi

ANIL TETİK KİMDİR?

Anıl Tetik, 1 Temmuz 1991 İstanbul Küçükçekmece doğumludur. Aslen Kırklareli'li olan Tetik, Kadir Has Üniversitesi'nde Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünde okudu. Başarılı bir motor sporcusu olan Anıl Tetik motor sporlarında iki kez Türkiye birinciliği ve son olarak Doğu Avrupa Pist Şampiyonası'nda da birincilik elde etti. Survivor yarışması ile tanındı.

İlk oyunculuk deneyimini ise Alemin Kralı dizisi ile yaşamış; daha sonra Hayat Bazen Tatlıdır gibi yapımlarda yer almıştır. Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tek Yürek dizisinde Yusuf karakterini canlandırna Anıl Tetik, 1.86 metre boyunda, 75 kilo ve Yengeç burcudur.

Anıl Tetik kimdir? Exxen Anıl Tetik kaç yaşında, nereli? Anıl Tetik hayatı ve biyografisi
Anıl Tetik

Anıl Tetik'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Tek Yürek (Yusuf) (TV Dizisi)

2017 – Kızlarım İçin (Egemen) (TV dizisi)

2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Koray) (TV Dizisi)

2016 – Görümce (Ajans Çalışanı) (Sinema Filmi)

2012 – Alemin Kıralı (TV Dizisi)

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