Bir döneme 'ütü' kullanarak yaptığı tostlarla damgasını vuran Adana'nın fenomen ismi Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl Kurt hayatını kaybetti. İstanbul Beşiktaş'ta mekan açma hazırlığında olan ünlü tostçu trafik kazası sonucu hayatını yitirdi. Peki, Anıl Kurt kimdir? Anıl Kurt neden öldü? detaylar haberimizde...

ANIL KURT NEDEN ÖLDÜ?

Adana kaynaklı yerel sosyal medya kanallarında Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl Kurt'un Ulukışla'da tır ile çarpıştığı kazada yaşamını yitirdiği haberler i çıktı.

ANIL KURT KİMDİR?

Anıl Kurt yaptığı bir açıklamada şöyle demişti: Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

"1973 yılından beri babam yapıyor. Ben de 7 yaşından beri onun yanında kalarak öğrendim. Sucuğu, yumurtayı, domatesi kendimiz karıştırıyoruz. Tantuni gibi göze geliyor. Vatandaşlar seve seve yiyorlar. Destekleyen kişiler var. Bir zamandan sonra dükkan açmayı düşünüyoruz. Biz kimseyi rakip olarak görmüyoruz. Rızkı veren Allah'tır."

Sosyal medya üzerinden 'ütü tost' videosuyla yüz binlerce tık alan Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl Kurt babasından aldığı tostçuluk mesleğini 11 yıldır icra ediyordu. Tostçu Mahmut Özellikle sabah ve öğle saatlerinde öğrencilerin yanı sıra çevre esnafının ve Adanalı vatandaşların yoğun bir talebi ile karşı karşıya kalıyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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