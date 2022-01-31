ISPARTA (İHA) - Aniden bastıran kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti

Isparta'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

ISPARTA – Isparta'da bu sabah saatlerine doğru başlayan yoğun kar yağışı tüm bölgede etkili olurken kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı. Vatandaşlar hem yaya olarak hem araçları başında ulaşımda zor anlar yaşadı.

Isparta'da bu sabaha karşı etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Sabah erken saatlerden itibaren tüm şehri kaplayan kar yağışı güzel manzaralar oluştururken kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti. Kar yağışı Isparta'da başta ulaşım olmak üzere hayatı son derece olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yaya olarak ve araçları başında zor anlar yaşadı. Kar yağışına bağlı kazalara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.