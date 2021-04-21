Aniden başlayan dolu köyü beyaza bürüdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aniden başlayan dolu köyü beyaza bürüdü

Aniden başlayan dolu köyü beyaza bürüdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Beğendik köyünde aninden başlayan dolu yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Beğendik köyünde aninden başlayan dolu yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Nisan ayının sonuna doğru Olur ilçesine bağlı Beğendik köyüne dolu yağması vatandaşı şaşırttı. Yaklaşık beş dakika süren dolu yağışı köyü beyaza bürüdü. Beğendik Köyü Muhtarı Rahmi Aydın, dolu yağışının bir anda bastırdığını, köyün beyaza büründüğünü söyledi. - ERZURUM

Aniden başlayan dolu köyü beyaza bürüdü
Aniden başlayan dolu köyü beyaza bürüdü
Aniden başlayan dolu köyü beyaza bürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımdaki yayaya çarptı! Feci kaza anbean kamerada
Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımdaki yayaya çarptı! Feci kaza anbean kamerada
Üvey babasını sözlerini yediremediği için tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Üvey babasını sözlerini yediremediği için tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Lahana toplayan eşini öldürüp ardından kendi kafasına sıkan cani eş tutuklandı
Lahana toplayan eşini öldürüp ardından kendi kafasına sıkan cani eş tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Nikos Dendias Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Hande Erçel Toprak Sergen
Spor Cenk Tosun Bülent Uygun Yılmaz Vural Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aniden başlayan dolu köyü beyaza bürüdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 13:59:05. #1.14#

title