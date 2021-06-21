Angelina Jolie, Burkina Faso'daki bir mülteci kampını ziyaret etti
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Angelina Jolie, Burkina Faso'daki bir mülteci kampını ziyaret etti

Angelina Jolie, Burkina Faso'daki bir mülteci kampını ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie, Burkina Faso'da bulunan ve 11 binden fazla Malili mülteciyi barındıran Goudebo'yu ziyaret etti.

ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie, Burkina Faso'da bulunan ve 11 binden fazla Malili mülteciyi barındıran Goudebo'yu ziyaret etti.

ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie, Uluslararası Mülteciler Günü'nde Burkina Faso'da bulunan bir mülteci kampını ziyaret etti. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği özel elçisi olan Jolie, 11 binden fazla Malili mültecinin bulunduğu Goudebo'da mülteciler ile bir araya geldi.

46 yaşındaki altı çocuk annesi Jolie kampta yaptığı konuşmada, "Korkunç saldırılara ve zorluklara rağmen yerinden edilmiş kardeşlerini karşılamaya devam eden ve sahip oldukları az şeyi paylaşan Burkina Faso halkıyla dayanışmamı göstermek için buradayım. Çok daha fazla kaynağa sahip diğer ülkelerin sınırlarını ve zihinlerini mültecilere kapattığı bir zamanda" dedi.

"Aranızda bulunmaktan, cesaretiniz ve gücünüz için saygıyla başımı eğmekten onur duyuyor ve minnettarım" ifadelerini kullanan Jolie, "Küresel olarak yerinden edilme durumu hakkında hiçbir zaman bugünkü kadar endişelenmedim. Şu anda dünya çapında 82 milyondan fazla zorla yerinden edilmiş insan var. Aynı zamanda sayıları on yılda ikiye katlandı. 95 kişiden 1'i, insanlığın yüzde biri yerinden edildi ve sayılar artıyor" dedi.

"Uluslararası bir topluluk olarak çatışma ve güvensizliği ele alma yöntemimiz bozuldu" ifadelerini kullanan Jolie, "Bugün burada olmaktansa olmayı tercih edeceğim bir yer yok" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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