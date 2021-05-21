Kadın işçi istihdamı için kamera karşısına geçen Angelina Jolie, dakikalarca arılarla poz verdi
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Kadın işçi istihdamı için kamera karşısına geçen Angelina Jolie, dakikalarca arılarla poz verdi

Hürriyet - Haberler | Magazin

Dünyaca ünlü yıldız Angeline Jolie, kadınların istihdam edileceği bir arıcılık projesi için kamera karşısına geçti. Jolie, proje için tam 18 dakika boyunca üzerine konan arılara tepki vermeden poz verdi. Omuzları açık bir kıyafetle kamera karşısına geçen Jolie, dışındaki herkes arılara karşı korunmak için özel kıyafetler giydi.

45 yaşındaki altı çocuk annesi Jolie, üzerine konan arılara hiç tepki vermeden tam 18 dakika boyunca kamera karşısında durdu. Jolie'nin, Dan Winters'a poz verdiği çekim bir stüdyoda gerçekleştirildi. Karanlıkta yapılan çekimde Jolie dışında bütün set ekibi, arı sokmasına karşı koruyucu kıyafet giydi.

ARICILIK PROJESİ İÇİN POZ VERDİ

Jolie'nin katıldığı bu çalışma, Fransa'nın Provence bölgesinde başlayacak olan bir çalışmanın tanıtımı için gerçekleştirildi. Bu çalışma kapsamında bölgede, 5 yıl içinde 50 kadının arıcı olarak yetiştirilmesi hedefleniyor. 2 bin 500 arı kovanı oluşturup 125 milyon arı yetiştirmek de projenin hedefleri arasında yer alıyor.

Angelina Jolie arılarla poz verdi: 18 dakika öylece durdu

KADINLAR ARICI OLARAK EĞİTİLECEK

Angelina Jolie de bu çalışmaların her adımını yakından takip edecek. Ünlü yıldız, dünyanın farklı ülkelerinden bu programa katılacak olan kadınlarla tanışmaktan memnuniyet duyduğunu ve onlarla tanışmayı dört gözle beklediğini söyledi. Jolie, haziran ayında başlayacak olan eğitim çalışmasının, kadınların bağımsızlıklarını ve geçim kaynaklarını güçlendirmesini umduğunu da sözlerine ekledi.

PROGRAM BİR AY SÜRECEK

Jolie'nin tanıtımını yaptığı bu programa katılacak ülkeler arasında İtalya, Rusya, Kamboçya, Ruanda, Etiyopya, Çin ve Slovenya da bulunuyor. Program, bir ay sürecek. Bu, Angelina Jolie'nin katıldığı ilk sosyal sorumluluk projesi değil. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği elçisi olan Jolie, sık sık mülteci kamplarına yaptığı ziyaretlerle de biliniyor.

Kadın işçi istihdamı için kamera karşısına geçen Angelina Jolie, dakikalarca arılarla poz verdi

Kaynak: Hürriyet

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