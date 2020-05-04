Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin davanın sanığı tahliye edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin davanın sanığı tahliye edildi

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin davanın sanığı tahliye edildi
04.05.2020 13:28 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:28

Ankara'da anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ı "tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında dava açılan uzman doktor Özgür Tarhan'ın, delilleri karartma şüphesi olmadığı gerekçesiyle tahliyesine karar verildi.

Ankara'da anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ı "tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında dava açılan uzman doktor Özgür Tarhan'ın, delilleri karartma şüphesi olmadığı gerekçesiyle tahliyesine karar verildi. Tarhan'ın yargılanmasına tutuksuz devam edilecek.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tarhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken maktule Karaman'ın ailesi ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, önceki duruşmada alınan ara karar gereği, dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Söz konusu belgeler arasında Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu da yer aldı.

Karaman'ın ölüm nedeninin "anestezik madde (propofol, fentanil) alımına bağlı meydana geldiği" tespitinin yapıldığı raporda, bu ilacın kimin tarafından maktuleye verildiğinin anlaşılamadığı kaydedildi.

Anestezide kullanılan propofolun aynı zamanda kötüye kullanılmasının da mümkün olduğuna dikkat çekilen raporda şu değerlendirme yapıldı:

"Sağlık Bakanlığı uygulamalarına göre bu ilacın eczanelerde satışının yapılmadığı, sadece sağlık kuruluşlarına verildiği, kişilerin ve sağlık personelinin bu ilacı satın alamadığı, dolayısıyla bu ilacın verildiği kuruluşun dışına çıkartılmasının uygun olmadığı, ayrıca hekim ifadesinde belirtildiği üzere propofolun enjektör içinde taşınmasının da tıbben uygun olmadığı, propofolun çantadan, ölen tarafından alınarak mı kullanıldığı, hekim tarafından mı uygulandığının anlaşılmadığı, bunun adli tahkikatla aydınlatılması gerektiği, kişinin ölümünün TCK madde 83 veya madde 85 kapsamında değerlendirileceği hususunun mahkemenizce değerlendirilmesinin uygun olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur."

Rapor ve dava dosyasına gelen belgelere ilişkin taraf avukatlarının beyanının ardından sanık Tarhan'a söz verildi.

Suçsuz olduğunu savunan Tarhan, "Müşteki avukatı, olay yerinde cinayetle ilgili karartma olduğu iddiasında bulunuyor. Ortada bir cinayet olmadığı net bir şekilde belli. Delil karartma söz konusu değil. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tarafların taleplerini alan mahkeme, daha sonra ara kararını açıkladı.

Buna göre sanık Tarhan, "delilleri karartma şüphesi olmadığı gerekçesiyle" tahliye edildi.

Ayrıca esasa ilişkin mütalaasını sunması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesi kararlaştıran mahkeme, duruşmayı 6 Temmuz'a erteledi.

"Kızım öldürüldü"

Kararın ardından Ayşe Karaman'ın annesi Feride Karaman fenalık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Karaman, bir süre sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kızının sanık Özgür Tarhan ve arkadaşının tuttuğu evde ölü bulunduğunu hatırlatan Feride Karaman şunları söyledi:

"Maksadı belli bir ev. 'Gidip de Özgür Tarhan'ın evinde öleyim.' demedi benim çocuğum. Kızım öldürüldü, adalet istiyorum, kesinlikle bu işin peşini bırakmayacağım. Bu tahliye hangi vicdana sığar? Babası hasta olduğu için duruşmaya gelemedi. Babası bana, 'Anneler çocukları için ağlar ama bir baba çocuğu için ağlarsa bu felakettir.' dedi. Bize felaketi yaşattılar. Kızım, ölümüne neden olacak o kadar ilacı nasıl aşılasın kendisine? Sanık, 46 yaşında iyi bir baba, iyi bir eş olduğunu söyleyerek mahkemeyi yanıltıyor. Öyle de yaptı zaten. Saplantılı bir aşık kızımı kıskançlık nedeniyle öldürdü."

Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi de olayın bir cinayet olduğunu, olmayan bir cinayeti varmış gibi gösterme gayretinde olmadıklarını ifade ederek, "Ayşe, anestezi uzmanı bir doktor tarafından anestezi ilaçlarıyla öldürüldü. Ayşe'nin otopsi raporunda kanında iki ayrı anestezi ilacı var. Bunlardan bir tanesi savunmanın da maksatlı yönlendirmesiyle ön plana çıkarıldı. Adli Tıp Kurumundan bu ilacın etkisi soruldu. Ayşe'nin ölümüne neden olan diğer ilaçla ilgili herhangi bir araştırma yapılmadı. Cinayet şüphelisi birinin adli kontrol şartı uygulamaksızın tahliye edilmesi garabettir. Karara itiraz edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüste 'sahte şafak' tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor Haberler
Koronavirüste "sahte şafak" tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada Haberler
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz Haberler
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu Haberler
Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor Haberler
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı
Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
PSG, Mbappe'ye haftalık 600 bin sterlinlik yeni sözleşme önerecek
PSG, Mbappe'ye haftalık 600 bin sterlinlik yeni sözleşme önerecek
TFF'nin Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile 5 Mayıs'ta yapacağı toplantı sonrası, Türk futbolunun kaderi şekillenecek
TFF'nin Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile 5 Mayıs'ta yapacağı toplantı sonrası, Türk futbolunun kaderi...
Tartıştığı eski kocasını sırtından bıçaklayan kadın gözaltına alındı
Tartıştığı eski kocasını sırtından bıçaklayan kadın gözaltına alındı
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
Beşiktaş, Volkan Babacan'ı Başakşehir'den bedavaya transfer edecek
Beşiktaş, Volkan Babacan'ı Başakşehir'den bedavaya transfer edecek
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,01'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,01'den işlem görüyor
Kameraman Esat Aydın Balım evinde ölü bulundu
Kameraman Esat Aydın Balım evinde ölü bulundu
Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru
Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru
Henüz 13 yaşında! Bir saat arayla ikinci kafeyi soyarken yakalandı
Henüz 13 yaşında! Bir saat arayla ikinci kafeyi soyarken yakalandı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çocukluk fotoğrafıyla vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısı yaptı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çocukluk fotoğrafıyla vatandaşlara "Evde Kal" çağrısı yaptı
Antalya Valisi'ne 'Yardım yapmıyorsunuz' diyen kişinin daha önce yardım aldığı ortaya çıktı
Antalya Valisi'ne "Yardım yapmıyorsunuz" diyen kişinin daha önce yardım aldığı ortaya çıktı
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Günlük burç yorumları 4 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Kısıtlama kalkınca vatandaşlar Bayrampaşa meyve sebze haline akın etti
Kısıtlama kalkınca vatandaşlar Bayrampaşa meyve sebze haline akın etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Şentop Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Hatice Çarpar Serenay Sarıkaya
Spor Bülent Uygun Lionel Messi Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Kavga Samsun Ramazan
Şu an buradasınız: Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin davanın sanığı tahliye edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 14:18:33. #1.14#
title