Andy Rubin Mobil Bakış Açınızı Bu Telefonla Değiştiriyor

11.10.2019 03:24

Andy Rubin'in yeni telefonu çok farklı görünüyor

Android'in mimarlarından Andy Rubin radikal bir biçimde diğer telefonlardan farklı bir form faktöre sahip Project GEM telefonunu duyurdu. İşte detaylar!



Bu gerçekten farklı…



Uzun yıllardır bir çok farklı büyüklükte ve şekilde telefonu gördük ancak Essential'ın bir sonraki telefonu akıllı telefonları başka bir yöne doğru büyütebilir.



Android'in kurucusu Essential CEO'su Andy Rubin Twitter üzerinden görmeye alıştığımızın çok dışında bir form faktöre sahip akıllı telefon resimlerini yayınladı.



Tamamen farklı bir formfaktörüne sahip yeni bir UI – Kullanıcı arayüzüne sahip olduğunu gösteriyor. Arka planda görünen Boston Dynamics SpotMini'den ise Twitter'da bahsetmedi…



Cihazın arka tarafını gösteren diğer görüntüler ve videolar, farklı açılara göre renkleri değişen bir gövde malzemesi kullanıldığını gösteriyor. Essential'ın geçtiğimiz Aralık ayında PH-1 telefonu sonlandırdığını ancak mevcutların güncellemesinin etkin bir şekilde yapılmaya devam edeceğini söylemişti.



Telefon ekranlarının daha da genişlemeye, katlanmaya başladığı bir dönemde yukarı doğru uzayan bir form faktörlü akıllı telefon nerelerde kullanışlı olabilir; şimdiden kestirmek zor. Ancak bildirimler ve diğer ayarlar için ekranın nereye doğru büyüdüğünün çok fazla önemi var mı? bilemiyorum.



Burada önemli olan ve Rubin'in de telefon bağımlılığını en aza indirmenin en pratik yolunun; çoğunlukla sesli komutlarla çalışan bir yazılımla birleştirilmiş nispeten küçük bir ekranla çözmek olabilir.



Anlaşılan o ki Andy Rubin, Mobil Bakış Açımızı yeniden düzenlemek için yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor.



Project GEM

Kaynak: Teknotalk.com