Andy-Ar'ın anketine göre, vatandaşların yüzde 51'i koronavirüs aşısına güvenmiyor

Andy-Ar Araştırma Şirketi, koronavirüs aşısıyla ilgili yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı. Ankette vatandaşlara "Koronavirüs aşısına güvenir misiniz?" sorusu yöneltildi. Vatandaşların yüzde 51'i güvenmediği için aşı yaptırmayacağını söyledi.

Türkiye, koronavirüs aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptı. Yapılan sözleşme ile aralık-ocak-şubat ayında Çin menşeli 50 milyon Sinovac aşısının Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. İkinci etapta da Almanya'dan 25 milyon doz aşının Türkiye'ye gelmesi hedefleniyor. Tüm bu gelişmelerin ardından Andy-Ar Araştırma Şirketi, koronavirüs aşısı konusunda dikkat çeken bir çalışma yaptı.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 51'İ AŞIYA GÜVENMİYOR

Ankette vatandaşlara "Koronavirüs aşısına güveniyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Aşıyı yaptırmak istemeyenlerin yüzde 51'i güvenmediği için aşı yaptırmayacağını söylüyor. Yüzde 14'lük kesim ise gerek duymadığını belirtti. Yan etkilerinden korktuğu için aşı yaptırmayanların oranı da yüzde 14.

ÜLKELERİN AŞI GÜVENİRLİĞİ

Ankette, ülkelerin aşı konusundaki güvenilirliği sorgulandı. Buna göre en güvenilen ülke yüzde 43 ile Türkiye oldu. İkinci sırada ise yüzde 29'luk oran ile Almanya yer aldı. Güvenilmeyen ülkelerin ilk sırasında ise Çin var. Çin'e güvenmeme oranı yüzde 34.

Amerika'ya da güven yok. Amerikan aşısına güvenilmeme oranı yüzde 37. Güvenilmeyen ülkelerin üçüncü sırasında ise yüzde 18 oranı ile Rusya yer alıyor.