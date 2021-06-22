Android çöktü mü? Android durduruldu hatası ne?

Android cihazlarda uygulamalarını kullanmak isteyenler, uygulama durduruldu hatası ile karşılaşıyor ve bu konuda detaylar merak ediliyor. Peki, Android çöktü mü? Uygulama durduruldu hatası ne?

Sabah saatlerinde uygulamalarını kullanmak için mobil cihazlarını açan kullanıcılar Android durduruldu hatası ile karşılaştı. Vatandaşlar konu ile ilgili detayları merak ederken Android çöktü mü ve Android durduruldu hatası ne gibi konular merak edildi.

ANDROİD ÇÖKTÜ MÜ?

Android cihazlarda uygulamalarını açanlar sorunla karşılaştı ve sık sık erişim kopması ile karşı karşıya kaldı. Kullanıcılar Android sorunu yaşarken Android çöktü mü, şeklinde aramlar yapıldı.

Konu hakkında resmi açıklama henüz yapılmadı. Sorunun Android, Google ya da farklı bir sistemden mi kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı.