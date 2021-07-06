Android 12 Alacak Xiaomi ve Redmi Telefonlar Belli Oldu
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Android 12 Alacak Xiaomi ve Redmi Telefonlar Belli Oldu

Android 12 Alacak Xiaomi ve Redmi Telefonlar Belli Oldu
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzünü dağıtmaya devam eden Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir yandan da Android 12 sürümü üzerinde çalışıyor.

Android 11 tabanlı dağıtmaya devam eden Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir yandan da Android 12 sürümü üzerinde çalışıyor. Bugün tarafından hazırlanan bir listede, Android 12 alacak Xiaomi ve Redmi telefonlar paylaşıldı.

Söz konusu modellerin hiçbiri Xiaomi tarafından onaylanmadı, ancak Xiaomiui hesabının Android ekosisteminin en sağlam sızıntı kaynaklarından biri olduğu düşünülünce listenin gerçek olma ihtimali hiç de az değil.

Android 12 Alacak Telefonlar

Listede Android 12 güncellemesini almayacak modeller de yer alıyor. mi 9, mi 9T, mi Note 10, Redmi Note 8 ve Redmi K20/ K20 Pro gibi cihazların yeni mobil işletim sisteminden mahrum kalacağı görülüyor. Özellikle K20 gibi son derece güçlü bir modelin Android 12'yi almayacak telefonlar arasında yer alması gerçekten ilginç.

Öte yandan Xiaomi, yeni arayüzü MIUI 13 üzerindeki çalışmaları sürdürüyor. Güncellemenin şirket içi dahili testlerden geçtiğini ve ağustos ayında piyasaya sürüleceğini daha önce sizlerle Arayüzün hem Android 11 hem de Android 12 tabanlı olabileceğine dair bazı söylentiler var. MIUI 13 arayüzünü alacak telefonlara ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo

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