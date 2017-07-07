Andrew Garfield'dan Büyük İtiraf: Eşcinselim Ama Gizli Bahçemi Keşfetmedim

Hollywood'un son dönemdeki önemli oyuncularından biri olan Andrew Garfield aynı cinsiyette ilişkiye açık olduğunu ama bunu daha önce hiç yaşamadığını itiraf etti.

"AKTİF OLMAYAN BİR EŞCİNSELİM"

Angels In America tiyatro oyununda rol alan oyuncu, basın toplantısında "Aktif olmayan bir eşcinselim. Hepsi bu. Belki şu anda hayatımda kimse yok ama gizli kalmış bir bahçemi keşfettim" dedi. Garfield, Oscarlı Emma Stone'la en uzun süren bir ilişki yaşamıştı.