Andrea Bocelli ile kutlama! Nusret Gökçe 37 oldu...
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Andrea Bocelli ile kutlama! Nusret Gökçe 37 oldu...

Andrea Bocelli ile kutlama! Nusret Gökçe 37 oldu...
Hürriyet - Haberler | Magazin

Gökçe, İtalya'nın Lucca şehrinde bulunan Forte dei Marmi'de özel bir parti düzenledi.

Gökçe, İtalya'nın Lucca şehrinde bulunan Forte dei Marmi'de özel bir parti düzenledi. Ünlü isimlerin de katıldığı partide İtalyan tenor Andrea Bocelli de performans sergiledi. Dünyaca ünlü tenor, Gökçe için "Happy Birthday" şarkısını söyledi. O anları Instagram hesabında paylaşan ünlü işletmeci, Bocelli'ye şu sözlerle teşekkür etti: "Teşekkürler maestro. Her gün benim doğum günüm."

Nusret Gökçe parti öncesi dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli ile çekilen karelerini Instagram hesabında paylaştı.

Kaynak: Hürriyet

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