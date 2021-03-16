Andımız kalktı mı? Andımız neden kaldırıldı? Andımız okunuşu!

Türkiye'deki ilköğretim okullarında 1933-2013 yılları arasında her sabah öğrenciler derse girmeden okutulmuş olan Andımız kalktı mı? Andımız neden kaldırıldı? Andımız okunuşu! Andımız ne zaman yazıldı? Andımızı kim yazdı?

Her sabah okullarda okutulan Andımız kalktı mı? Andımız neden kaldırıldı? Andımız okunuşu! Andımız kim tarafından yazıldı? Detaylar haberimizde.

ANDIMIZ KALKTI MI?

Danıştay 8. Dairesi'nin 2018 yılında "Andımız kaldırılamaz" kararı hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı, dairenin bu kararını temyize götürdü. Temyiz başvurusunun ardından dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun önüne geldi.Kurul da Andımız ile ilgili nihai kararı verdi. Buna göre Kurul, MEB'in itirazını oy çokluğu ile kabul ederek, Danıştay 8. Dairesi'nin yönetmeliği iptal eden kararını kaldırmış oldu. Karar uyarınca okullarda Andımız okunmayacak.

ANDIMIZ KİM TARAFINDAN YAZILDI?

Dönemin Millî Eğitim Bakanı Reşit Galip tarafından hazırlanmış ve 1933 yılında uygulamaya konuldu. Daha sonra 1972 ve 1997 yılında çeşitli değişikliklere uğrayarak bugünkü halini aldı. Genel olarak milliyetçi bir metin sayılan ant, çeşitli kesimlerce faşist yorumlar içeren bir ant olarak nitelendirilir

ANDIMIZ OKUNUŞU

1933

Türk'üm, doğruyum, çalışkanım.

Yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, budunumu özümden çok sevmektir.

Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir.

Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

1972

Türk'üm, doğruyum, çalışkanım.

Yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.

Ülküm yükselmek, ileri gitmektir.

Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

Ey bu günümüzü sağlayan, Ulu Atatürk: açtığın yolda,

kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyeceğime ant içerim.

Ne mutlu Türk'üm diyene.

1997

Türk'üm, doğruyum, çalışkanım,

İlkem: küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.

Ülküm: yükselmek, ileri gitmektir.

Ey Büyük Atatürk!

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.

Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

Ne mutlu Türk'üm diyene!