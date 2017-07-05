Anderson Talisca: Kariyerim Bitmeden Corinthians'ta Oynamak İstiyorum

Henüz Beşiktaş'ın kampına katılmayan Anderson Talisca, Brezilya basınına demeç verdi.

"NE OLACAĞINI BİLEMEZSİNİZ"

Anderson Talisca, Manchester United'a transferiyle ilgili gelen soruya, "Yanıt veremeyeceğim. Yorum yapmamayı tercih ediyorum. Neler olacağını asla bilemezsiniz." cevabını verdi.

Brezilyalı yıldız orta saha, Mourinho ilgili gelen soruya, "Benfica'dayken beni izlettiğin biliyorum. Harika bir teknik direktör. Beni izletmesi bile beni mutlu etmişti." dedi.

CORİNTHİANS'TA OYNAMAK İSTİYOR

Anderson Talisca, kariyeri bitmeden önce Brezilya'da Corinthians forması giymek istediğini de ekledi.