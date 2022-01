Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu Başkanı Ramazan Can Açıklaması

Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kırıkkale milletvekili Ramazan Can, "Çarşamba günü saat 14.00'te komisyon üyemiz olmayan bir milletvekiline görev, yetki verilirse kendisini dinleyeceğiz" dedi.

Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık komisyonu HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in savunmasını dinlemek üzere toplandı. Güzel, kendini savunmak için komisyon toplantısına katılmadı. Toplantı sonrasında Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kırıkkale milletvekili Ramazan Can gazetecilere açıklama yaptı. Can, komisyonun Çarşamba günü saat 14.00'te toplanacağını söyledi. Raporun hazırlanmasına ilişkin soruya Can, "Çarşamba bir savunmayı alalım. Ondan sonra değerlendireceğiz. Resmi tebligatımızı yaptık. Savunma hakkı kutsaldır. Çarşamba günü saat 14.00'te komisyon üyemiz olmayan bir milletvekiline görev, yetki verilirse kendisini dinleyeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

