Anayasa Mahkemesi Wikipedia yasağını 26 Aralık'ta görüşecek
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Anayasa Mahkemesi Wikipedia yasağını 26 Aralık'ta görüşecek

Siteye erişim, bazı yorum ve yazıların Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalıştığı iddiasıyla 29 Nisan 2017'de engellenmişti.

18.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:57
Anayasa Mahkemesi Wikipedia yasağını 26 Aralık'ta görüşecek

Genel Kurulu, internet ansiklopedisi Wikipedia'nın 'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan bireysel başvuruyu 26 Aralık'ta görüşecek.


Türkiye'de erişime kapatılan internet ansiklopedisi Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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