Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: "İstiklal Marşı, bir bağımsızlık manifestosudur"
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: "İstiklal Marşı, bir bağımsızlık manifestosudur"

09.02.2021 12:32 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:39

-Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi İrfan Fidan'ın yemin töreninde konuştu.

-Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi İrfan Fidan'ın yemin töreninde konuştu. (1)

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: 'İstiklal Marşı, bir bağımsızlık manifestosudur'
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: 'İstiklal Marşı, bir bağımsızlık manifestosudur'
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: 'İstiklal Marşı, bir bağımsızlık manifestosudur'
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: 'İstiklal Marşı, bir bağımsızlık manifestosudur'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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