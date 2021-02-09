Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: "İstiklal Marşı, bir bağımsızlık manifestosudur"
09.02.2021 12:32 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:39
-Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi İrfan Fidan'ın yemin töreninde konuştu.
-Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi İrfan Fidan'ın yemin töreninde konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı