Anavatan Partisi Genel Merkezi önünde şüpheli çanta alarmı
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Anavatan Partisi Genel Merkezi önünde şüpheli çanta alarmı

İhlas Haber Ajansı / Engin Yağcı - Haberler | Politika

Anavatan Partisi Genel Merkezi önünde şüpheli çanta alarmıANKARA Anavatan Partisi Genel Merkezi önünde şüpheli çanta olması üzerine durum polis ekiplerine haber verildi.

Anavatan Partisi Genel Merkezi önünde şüpheli çanta alarmı

ANKARA Anavatan Partisi Genel Merkezi önünde şüpheli çanta olması üzerine durum polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Şüpheli çanta bomba uzmanı ekipler tarafından fünye ile patlatıldı. Yaşanan bomba paniği üzerine açıklama yapan Anavatan Partisi Genel Sekreteri Ahmet Kabakcı, "Bugün (21 Ağustos Cumartesi) günü, saat 17.00 sıralarında, genel merkez binamızın önüne bırakılan şüpheli çanta, Anavatan Partisi Genel Merkezi'ne yönelik, adi bir gözdağı girişimidir. Bir nedenden dolayı ertelemek zorunda kaldığımız Genel Merkez MKYK toplantısı çıkışına denk getirilen bu adi girişimin, eğer belirlenen gün ve saatinde yapılmış olsaydı, MKYK üyelerini ve Anavatan Partisi'nin yönetim kademelerini hedef aldığı çok açıktır. Genel merkez önünde hareketli dakikalara neden olan şüpheli çanta, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılmıştır. Açılan çantadan bomba süsü verilmiş düzenek, polis yeleği ve bir de tehdit mektubu çıkmıştır. Konu ile yakından ilgilenen Ankara Emniyet Müdürlüğüne ve tüm polis teşkilatımıza şükranlarımızı sunarız. Öncelikle bilinmesini isteriz ki, Anavatan Partisi geçmişten bugüne temiz siyasetin adresi, ilkeli ve kararlı duruşun kalesi olmuştur. 40 yıla yaklaşan siyasi geçmişimizde, hiçbir baskı ve tehdide boyun eğmediğimiz ortadadır. Genel Başkanımızın son günlerde yapmış olduğu açıklamalar eğer birilerini rahatsız etti ise, açıklamalarımızın arkasında olduğumuz bilinmelidir. Biz demirden korksak trene binmezdik, geri adım atacak olsak siyasete girmezdik. Bu tehditler bizi yıldıramaz. Anavatan Partisi dün buradaydı, bugün burada, yarın da yine burada olacak. Daha gidecek çok yolumuz, söyleyecek çok sözümüz var" ifadelerini kullandı.

Anavatan Partisi Genel Merkezi önünde şüpheli çanta alarmı
Anavatan Partisi Genel Merkezi önünde şüpheli çanta alarmı
Anavatan Partisi Genel Merkezi önünde şüpheli çanta alarmı
Anavatan Partisi Genel Merkezi önünde şüpheli çanta alarmı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Engin Yağcı

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