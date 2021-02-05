Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yeni anayasa çağrısı"na destek

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa çağrısını desteklediklerini belirterek, "Türkiye mutlaka bu askeri vesayetin izlerinden kurtulmalı. Bunun da yolu, yeni, sivil bir anayasanın tamamen yürürlüğe girmesi." dedi.

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa çağrısını desteklediklerini belirterek, "Türkiye mutlaka bu askeri vesayetin izlerinden kurtulmalı. Bunun da yolu, yeni, sivil bir anayasanın tamamen yürürlüğe girmesi." dedi.

Çelebi, partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin askeri cunta dönemindeki 1982 Anayasası yerine daha sivil, özgürlükçü, şeffaf ve kısa bir anayasa etrafında buluşturulması gerektiği belirten Çelebi, Anavatan Partisi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa çağrısına kayıtsız kalamayacaklarını ve bu süreci desteklediklerini söyledi.

Çelebi, "Türkiye mutlaka bu askeri vesayetin izlerinden kurtulmalı. Bunun da yolu, yeni, sivil bir anayasanın tamamen yürürlüğe girmesi. Bu konuda da başta Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, hatta Halkların Demokratik Partisi, Meclisteki partilerin bu işe çok olumlu katkı vermelerini bekliyorum, onlara da çağrıda bulunuyorum." diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi önündeki protestolara da değinen Çelebi, öğrencilere, ailelere ve öğretim üyelerine şu çağrıda bulundu:

"Bu planın arkasında gizli emeller var. Bu oyuna, bu tezgaha düşmesinler. Atama usulüne falan karşı çıkabiliriz ama bu referandumla getirilen bir hak. Doğru da olmayabilir. Yeni anayasada inşallah bunların hepsini düzenlemiş oluruz ama dikkat ediyorum, dışarıdan, içeriden bu işe müdahaleler var. Öğrencilerimizi tekrar sokağa dökme çabaları var. Bu oyuna, bu tezgaha gelmememiz lazım. Özellikle de ABD'nin Dışışleri Sözcüsü'nün, Türkiye'nin iç işlerine müdahale anlamında, rektör atamamıza dahi müdahil olarak beyanlarını kınıyorum, reddediyorum. Türkiye kendi sorunlarını çözebilecek bir ülkedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz