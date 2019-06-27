Anadolu, Endülüs, Hint ve İran kültürlerinin buluştuğu "Anatolian Fusion" İstanbul'da gerçekleştirilecek. Anadolu danslarını, kendine özgü bir stille yorumlayarak gerçekleştirdiği workshop ve performanslarıyla büyük ilgi gördü. Proje ile ilgili konuşan Neslihan Yılmazel, "Farklı kültürlere ait etnik dansların buluşması müthiş bir sinerji oluşturuyor. İstanbul'da, farklı kültürleri ve dans disiplinlerini, duyguda birleştirme amacıyla yola çıktık. Sanatçı dostlarımla İstanbul'da yapacağımız proje aslında uluslararası bir festival hayalimizin ilk adımı" dedi. Projenin İstanbul ayağında Persian dans eğitmeni Italya'dan Silvia Layla ve Flamenko dans eğitmeni İspanya'dan Juana Larreta'nın da katılımı ve Neslihan Yılmazel'in Türkiye'deki sanatçı dostları Serkan Polat, Ayla Karagöz, Bahar Aksoy, Şebnem Sürücü ve Handan Güngör'ün destekleriyle gerçekleştirilecek. Etkinlik, 4 günlük workshop programı ile başlayarak 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek gala ile son bulacak.

(İHA)

Kaynak: İHA