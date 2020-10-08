Anaokulu (Okul öncesi sınıflar) kaç gün okul olacak? Anaokulu ne zaman başlayacak? Okul öncesi eğitim hangi gün açılacak?
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Anaokulu (Okul öncesi sınıflar) kaç gün okul olacak? Anaokulu ne zaman başlayacak? Okul öncesi eğitim hangi gün açılacak?

08.10.2020 21:46 | Son Güncelleme: 08.10.2020 21:49
Anaokulu (Okul öncesi sınıflar) kaç gün okul olacak? Anaokulu ne zaman başlayacak? Okul öncesi eğitim hangi gün açılacak?

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitimde ikinci aşamanın detaylarını 81 ile gönderilen genelgede paylaştı. Ayrıca okul öncesi eğitim yani anaokullarının haftada kaç gün ve kaçar saat ders göreceği hakkında bilgiler de paylaşıldı. Peki anaokulu ne zaman açılacak? Anaokulu kaç gün olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda 12 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci aşamanın detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı. Peki okul öncesi eğitim ne zaman açılacak? Kaç gün ders olacak?

OKUL ÖNCESİ (ANAOKULU) KAÇ GÜN OKUL OLACAK?

MEB'den yapılan açıklamaya göre okul öncesi eğitim kurumlarının hepsinde haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacağını bildirdi. Yani anaokulları haftanın 5 günü açık olacak ve günde 6 etkinlik saati yapılacaktır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda 12 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci aşamanın detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı. Buna göre ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün, toplam 12 ders saati (2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün, toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.

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