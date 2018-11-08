Anaokulu Öğrencilerinden Lösemili Çocuklara Destek

Siirt'te Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri, lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla okulda maske taktı, koro halinde "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" şarkısını seslendirdi.

4-5 yaş grubunda 95 anaokulu öğrencisi "Lösemili Çocuklar Haftası" çerçevesinde etkinlik düzenledi.

Maske takan öğrenciler, farkındalık oluşturmak için okul bahçesinde bir araya gelerek, "LÖSEV" yazısı görseli oluşturdu ve daha sonra koro halinde şarkılar söyleyerek lösemiye karşı dikkat çekti.

Etkinlikte, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de çocukların yanında olarak destek verdi.

Etkinliği organize eden Vilayetler Hizmet Birliği Okul Öncesi öğretmeni Hişfe Özkan, yaptığı açıklamada, "Lösemi değil, iyilik bulaşıcıdır" sloganıyla 4-5 yaş grubu öğrencilerle etkinlik düzenlediklerini söyledi.

4-5 yaş gruplarını bir araya getirerek Lösemili çocuklara farkındalık geliştirmek adına bir araya geldiklerini belirten Özkan, "Resimlerimizle, şarkılarımızla lösemi hastalarının yanlarında olduğumuzu göstermek istedik." ifadelerini kullandı.

Tüm topluma farkındalık çalıştırmak adına bu çalışmaları sürdüreceklerini kaydeden Özkan, şöyle konuştu:

"Lösemi nedir, bulaşıcı mıdır diye öğrencilerimizi bilgilendirdik. Çocuklarımız artık bunun farkındalar, ailelerimiz de çok bilinçli bu çok güzel. Yaklaşık yüz öğrencinin lösemi hastalığıyla ilgili bilgiler edindi. Löseminin sadece bulaşıcı olmadığını onu iyilikle, sevgiyle iyileşebileceğini öğrettik. Çocuklarımız da artık bunun farkındalar."