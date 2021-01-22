Anaokulu öğrencileri eksi 25 derecede buzlu su dolu kovayı başlarından aşağı boşalttı

Rusya'da bir anaokulunda izleyenleri bile oturduğu yerden donduran etkinlik yapıldı. Yapılan uygulamada, anaokulu öğrencileri buzlu su dolu kovayı başlarından aşağı boşalttı. Uygulamanın öğrencileri daha sağlıklı ve iyimser yaptığına inanılıyor.

Hava sıcaklığının eksilerde seyrettiği Rusya'da ilginç bir görüntü kaydedildi. Görüntülerde, ülkenin Krasnoyarsk kentindeki bir anaokulunda çocukların, müfredat gereği iç çamaşırları ile buzlu su dolu bir kovayı başlarından aşağı boşalttığı görüldü. Hava sıcaklığının -25'ten düşük olmaması şartı ile saunaya girdikten sonra çocuklara uygulatılan bu yöntemin, çocukları daha sağlıklı yapacağı ve bağışıklıklarının güçleneceği inancı ile yapıldığı ortaya çıktı.

UYGULAMAYI YAPAN ÇOCUKLAR DAHA İYİMSER VE DENGELİ

Uygulamanın yapılması noktasında herhangi bir zorunluluğun olmadığını belirten anaokulu yetkilileri, uygulamayı yapan öğrencilerin daha aklı başında, iyimser ve dengeli olduğunu kaydetti. Uygulama kapsamında ayrıca çocuklara soğuk havada nefes alma egzersizleri de uygulayan anaokulu öğretmenlerinden Lyubov Daniltsova, "Doktorumuz bu etkinliğe katılan öğrencilerin grip sezonunu daha kolay atlattığını doğruluyor" diye konuştu.

ETKİNLİK KULLANICILAR TARAFINDAN DESTEKLENDİ

Çocuklarının etkinliğe katılmasına izin veren ailelere, görüntüleri izledikten sonra yorum yapan kullanıcılar da destek verdi. Yorum yapan kullanıcılardan Ted Loone, "Kuşkusuz karakter oluşumunda etkili bir egzersiz" ifadelerini kullanırken, Hatemail adlı kullanıcı ise etkinliğin dahiyane olduğunu vurguladı.