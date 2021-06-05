Anamur sahiline anaç deniz kaplumbağaları için uyarı levhaları konuldu

Mersin'in Anamur ilçesinde, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarına uyarı levhaları yerleştirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarına uyarı levhaları yerleştirildi.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Anamur Şefliği ekipleriyle, yuvalama alanlarının olduğu noktaları inceledi.

Kılınç ile ekipler, anaç deniz kaplumbağaların yumurtlayabileceği yerleri korumaya alıp, uyarı levhaları yerleştirdi.

Ziyaretin ardından gazetecilere konuşan Kılınç, "Anamur'un maskotu hale gelen caretta carettaların yumurtlama alanlarını, özellikle yumurtlama döneminde dışarıdan gelebilecek herhangi bir tehlikeye karşı koruma altına alıyoruz. Onların rahat yumurtlayabilmeleri için burada en güzel ortamı hazırlıyoruz." dedi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat