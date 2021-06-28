Anamur Organize Sanayi Bölgesi bilgilendirme toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anamur Organize Sanayi Bölgesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

Anamur Organize Sanayi Bölgesi bilgilendirme toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Anamur ilçesinde yapılması planlanan Anamur Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Anamur ilçesinde yapılması planlanan Anamur Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan toplantıya Anamur Kaymakamı Aydın Memük, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Anamur Kaymakamı Aydın Memük, AOSB ile ilgili kendilerine düşen her türlü göreve hazır olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Anamur Organize Sanayi Bölgesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Seda Sayan Hande Erçel Mohammed Al Saloussi
Spor Mert Müldür Yiğit Şardan Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anamur Organize Sanayi Bölgesi bilgilendirme toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 18:43:40. #1.15#

title