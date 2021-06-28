Anamur Organize Sanayi Bölgesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

Anamur ilçesinde yapılması planlanan Anamur Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Anamur ilçesinde yapılması planlanan Anamur Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan toplantıya Anamur Kaymakamı Aydın Memük, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Anamur Kaymakamı Aydın Memük, AOSB ile ilgili kendilerine düşen her türlü göreve hazır olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat