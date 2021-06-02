Anamur Kaymakamı Memük ve Belediye Başkanı Kılınç Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu

Anamur Kaymakamı Aydın Memük ve Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Anamur Kaymakamı Aydın Memük ve Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Belediye hizmet binası önünde bulunan kan bağış standına gelen Memük ve Kılınç, kan bağışında bulundu.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Kılınç, salgın nedeniyle kan bağışında azalma yaşandığına dikkat çekerek, "Bu nedenle bugün belediyemizin bahçesinde kurulan stantlarda belediye personelimiz ve vatandaşlarımızla birlikte Türk Kızılay'a kan bağışında bulunduk. Doğal afetlerden tutunda kazalara kadar tüm felaketlerde yanı başımızda bulunan Kızılay'a destek vermenin bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat