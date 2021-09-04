Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir basın mensuplarıyla buluştu
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Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir basın mensuplarıyla buluştu

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir basın mensuplarıyla buluştu
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bozdemir, basın mensuplarıyla tanışma toplantısında, ilçede son günlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Herkesin aşı yaptırması gerektiğini aktaran Bozdemir, "Sonuçlar gösteriyor ki aşı olan vatandaşlarımızın koronavirüse yakalanma oranı çok düşük, hasta olsa dahi aşı olmayana göre daha hafif atlatıyor. Sonuç olarak aşı koruyucu ve yaptırmamız gerekiyor." dedi.

Bozdemir, pazartesi günü okulların açılmasıyla özellikle ilk iki haftanın çok önemli olduğunu, kurumlarla birlikte gereken tüm önlemleri alacaklarını kaydetti.

Tedbirler konusunda denetimleri sıklaştıracaklarını aktaran Bozdemir, herkesin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymasını istedi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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