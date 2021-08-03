Anamur'dan Aydıncık'taki yangında zarar görenlere destek

Anamur ilçesinde çeşitli kurum ve sivil toplum örgütleri tarafından Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınından zarar görenlere destek amaçlı kampanyalar düzenleniyor.

Anamur ilçesinde çeşitli kurum ve sivil toplum örgütleri tarafından Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınından zarar görenlere destek amaçlı kampanyalar düzenleniyor.

Anamur Belediyesi ile Anamur Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğinde başlatılan kampanyanın yanı sıra Anamur Rotary Kulübü tarafından düzenlenen kampanyada toplanan ev eşyası, kıyafet, gıda gibi malzemelerden oluşan yardım paketleri, vatandaşlara teslim edildi.

CHP Anamur İlçe Başkanlığı tarafından da yangın nedeniyle zarar gören vatandaşlar için kampanya düzenlendi.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, kampanyayla yangının yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirterek, yangında ağır yaralar alan vatandaşlara Anamur halkı olarak yardım elini uzattıklarını kaydetti.

CHP Anamur İlçe Başkanı Durmuş Deniz de Anamur halkından yardım kampanyasına destek vermelerini, ellerini taşın altına koymalarını beklediklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat