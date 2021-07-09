Anamur'da Akpınar Yaylası Kapalı Halk Pazarı hizmete açıldı

Mersin'in Anamur ilçesinde, belediye tarafından yaptırılan Akpınar Yaylası Kapalı Halk Pazarı hizmete açıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde, belediye tarafından yaptırılan Akpınar Yaylası Kapalı Halk Pazarı hizmete açıldı.

Akpınar Yaylası'nda vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Akpınar Yaylası'nın ardından Abanoz ve Kaş yaylalarına da kapalı halk pazarı yapacaklarını söyledi. Başkan Kılınç, "Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız tasarruflar ve Ankara'da kurumlarımızla kurduğumuz iyi ilişkiler sayesinde aldığımız hibelerle çok şükür bugün belediyemizi vatandaşlarımıza hizmet edebilir hale getirdik. Bugün açılışını yaptığımız Akpınar Yaylası Kapalı Halk Pazarı'nı tamamen kendi personellerimiz ile inşa ettik. Dolayısı ile piyasada 500 bin liraya yapılacak olan işi biz 150 bin liraya kendi imkanlarımızla tamamlayarak 350 bin lira tasarruf ettik. Tasarruflardan arttırdığımız bu parayı da yine vatandaşlarımıza başka hizmetler olarak sunacağız" dedi.

Başkan Kılınç, Abanoz Yaylası'nda kapalı halk pazarı inşaatının da sürdüğünü sözlerine ekledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı