Anamur'da Akpınar Yaylası Kapalı Halk Pazarı hizmete açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anamur'da Akpınar Yaylası Kapalı Halk Pazarı hizmete açıldı

Anamur'da Akpınar Yaylası Kapalı Halk Pazarı hizmete açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in Anamur ilçesinde, belediye tarafından yaptırılan Akpınar Yaylası Kapalı Halk Pazarı hizmete açıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde, belediye tarafından yaptırılan Akpınar Yaylası Kapalı Halk Pazarı hizmete açıldı.

Akpınar Yaylası'nda vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Akpınar Yaylası'nın ardından Abanoz ve Kaş yaylalarına da kapalı halk pazarı yapacaklarını söyledi. Başkan Kılınç, "Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız tasarruflar ve Ankara'da kurumlarımızla kurduğumuz iyi ilişkiler sayesinde aldığımız hibelerle çok şükür bugün belediyemizi vatandaşlarımıza hizmet edebilir hale getirdik. Bugün açılışını yaptığımız Akpınar Yaylası Kapalı Halk Pazarı'nı tamamen kendi personellerimiz ile inşa ettik. Dolayısı ile piyasada 500 bin liraya yapılacak olan işi biz 150 bin liraya kendi imkanlarımızla tamamlayarak 350 bin lira tasarruf ettik. Tasarruflardan arttırdığımız bu parayı da yine vatandaşlarımıza başka hizmetler olarak sunacağız" dedi.

Başkan Kılınç, Abanoz Yaylası'nda kapalı halk pazarı inşaatının da sürdüğünü sözlerine ekledi. - MERSİN

Anamur'da Akpınar Yaylası Kapalı Halk Pazarı hizmete açıldı
Anamur'da Akpınar Yaylası Kapalı Halk Pazarı hizmete açıldı
Anamur'da Akpınar Yaylası Kapalı Halk Pazarı hizmete açıldı
Anamur'da Akpınar Yaylası Kapalı Halk Pazarı hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Selin Şekerci Orhan Gencebay
Spor Erol Bulut Arda Turan Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anamur'da Akpınar Yaylası Kapalı Halk Pazarı hizmete açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 16:09:31. #1.15#

title