Son dakika haberleri... Unutkanlığı yüzünden pikabı çalındı... O çiftçiye müjdeli haber jandarmadan geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Unutkanlığı yüzünden pikabı çalındı... O çiftçiye müjdeli haber jandarmadan geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Unutkanlığı yüzünden pikabı çalındı.

Unutkanlığı yüzünden pikabı çalındı... O çiftçiye müjdeli haber jandarmadan geldi

AMASYA - Amasya'da 4 gün önce anahtarı üstünde olan pikabı evinin önünden çalınan çiftçinin yüzünü jandarma ekipleri güldürdü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Büyük Kızılca Köyü'nde yaşayan Mehmet Köse, akşam evinin önüne bıraktığı 05 ABG 006 plakalı pikabını sabah aynı yerde görmeyince paniğe kapıldı. Köyü ve arazilerini dolaştıktan sonra Amasya İl Jandarma Komutanlığı'na başvurdu.

Jandarma ve polis ekipleri inceleme başlattı. Çalınan pikap 4 gün sonra kent merkezinde boş bir alanda anahtarı üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine sevinçle İl Jandarma Komutanlığına gelip ekiplerin uyarısı sonrasında pikabının anahtarını teslim alan Köse, "Aracımı arazide, sebze halinde anahtarı üzerindeyken bıraktığım oldu. Ancak bir daha yapmam. Bu bana ders oldu" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haberleri... Unutkanlığı yüzünden pikabı çalındı... O çiftçiye müjdeli haber jandarmadan geldi

Son dakika haberleri... Unutkanlığı yüzünden pikabı çalındı... O çiftçiye müjdeli haber jandarmadan geldi

Son dakika haberleri... Unutkanlığı yüzünden pikabı çalındı... O çiftçiye müjdeli haber jandarmadan geldi

Son dakika haberleri... Unutkanlığı yüzünden pikabı çalındı... O çiftçiye müjdeli haber jandarmadan geldi

Son dakika haberleri... Unutkanlığı yüzünden pikabı çalındı... O çiftçiye müjdeli haber jandarmadan geldi

Son dakika haberleri... Unutkanlığı yüzünden pikabı çalındı... O çiftçiye müjdeli haber jandarmadan geldi

Son dakika haberleri... Unutkanlığı yüzünden pikabı çalındı... O çiftçiye müjdeli haber jandarmadan geldi

Son dakika haberleri... Unutkanlığı yüzünden pikabı çalındı... O çiftçiye müjdeli haber jandarmadan geldi

Son dakika haberleri... Unutkanlığı yüzünden pikabı çalındı... O çiftçiye müjdeli haber jandarmadan geldi

Son dakika haberleri... Unutkanlığı yüzünden pikabı çalındı... O çiftçiye müjdeli haber jandarmadan geldi
İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Son Dakika Haberleri
Tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen genç, uçurumdan yuvarlandı

Tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen genç, uçurumdan yuvarlandı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tunç Soyer Murat Kurum Mustafa Demir Temel Karamollaoğlu
Magazin Gökhan Çıra Eser Yenenler Demet Özdemir Berfu Yenenler
Spor Okan Buruk Fatih Terim Burak Elmas Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... Unutkanlığı yüzünden pikabı çalındı... O çiftçiye müjdeli haber jandarmadan geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 09:20:57. #1.17#