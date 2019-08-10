10.08.2019 13:58

Anafartalar Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve göndere Türk bayrağı çekildi.

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, yaptığı konuşmada, Anafartalar Zaferi'nin tarihteki önemine işaret etti.

Çanakkale Kara Muharebeleri'nde ağustos ayına gelindiğinde, Osmanlı ordusunun sırtını karaya vererek kendisini sagˆlama aldığını, mu¨ttefik ordusunun o¨zellikle kıyı kesiminde sıkıs¸ıp kaldıgˆı ic¸in ihtiyac¸larını deniz yoluyla temin etmek zorunda kaldığını anlatan Dursun, şöyle konuştu:

"Bu ihtiyac¸ların u¨zerine de art arda alınan yenilgiler ve bas¸arısız taarruzlar eklenince geri c¸ekilmek zorunda kalmıs¸lardır. Bu mu¨cadelede uzun yıllara dayanan savas¸ stratejileri c¸arpıs¸mıs¸ lakin kis¸isel kahramanlıklar ve fedakarlıklar, alıs¸ılmamıs¸, go¨ru¨lmemis¸ teknolojik uygulamalar savas¸ın seyrini ve sonucunu degˆis¸tirmis¸tir. Çok gu¨c¸lu¨ bir donanma destegˆiyle yapılması planlanan kara harekatının bas¸arıya ulas¸acagˆı stratejisi, Osmanlı askerinin, Mehmetc¸igˆin cesaret ve kahramanlıgˆı sayesinde bos¸a c¸ıkarılmıs¸tır. Kazanılan bu¨yu¨k zaferle birlikte Osmanlı, C¸anakkale'de genc¸, yetis¸mis¸ ve vasıflı bir nesli s¸ehit olarak topragˆın bagˆrına go¨mmek zorunda kalmıs¸tır. 10 Agˆustos Conkbayırı Zaferi'nde de bas¸ta Anafartalar Kahramanı unvanını bu cephedeki bas¸arılarından alan Mustafa Kemal Atatürk olmak u¨zere şehit alay komutanı I·smail Hakkı Bey, Cemil Conk, Ali Rıza Sedes gibi fedakar kumandanlarımızın ve askerlerimizin aziz hatıralarını anlatmalı ve yas¸atmalıyız."

Dursun, Osmanlı savunmasını yo¨neten kurmay kadronun, C¸anakkale'den aldıgˆı tecru¨belerle I·stiklal Harbi'nde de zafere ulas¸mayı bas¸ardığını anımsattı.

"Birles¸ik gu¨c¸lere kars¸ı Conkbayırı'nda ve devamında Anafartalar da kazanılan zaferler, bir imparatorlugˆun ku¨llerinden c¸agˆdas¸ bir Tu¨rkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında o¨nderlik yapacak nice muzaffer kahramanlar ortaya c¸ıkarmıs¸tır." diyen Dursun, "Temennimiz odur ki bizler millet olarak var oldukc¸a sayısız zaferlere imza atan kahraman ecdadımızın manevi emaneti vicdanlarımızda her daim c¸ok ayrı bir yer tutacaktır. Anafartalar Zaferi vesilesiyle bir kez daha s¸ehitlik mertebesine ulas¸an tu¨m komutanlarımızı ve Mehmetc¸igˆimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, aziz hatıraları o¨nu¨nde saygıyla egˆiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu'nun konserinin ardından Bakan Yardımcısı Dursun, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şeref defterini imzaladı.

Törene, AK Parti Çanakkale Milletvetkili Jülide İskenderoğlu, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan vekili Albay Engin Aktaş, Avustralya Hükümeti adına Avustralya Askeri Ateşesi Albay Richard Campbell, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden ile kaymakamlar, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA