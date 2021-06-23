Anadolu Yayıncılar Derneği'nden İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya saldırıya kınama
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Anadolu Yayıncılar Derneği'nden İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya saldırıya kınama

Anadolu Yayıncılar Derneği'nden İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya saldırıya kınama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Anadolu Yayıncılar Derneği, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırıyı kınadı.

Anadolu Yayıncılar Derneği, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırıyı kınadı.

Anadolu Yayıncılar Derneği merkez binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Dernek Başkanı Sinan Burhan, "Görevini yapan bir basın emektarının kafasının ve gözünün kırılması vahşettir" dedi.

Burhan, "İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın korumaları yargı önünde hesap vermelidir. Lütfü Türkkan, muhabir arkadaşımızdan özür dilemelidir" ifadelerini kullandı.

"Her fırsatta basın özgürlüğü diyenlerin bir muhabire şiddet uygulaması ikiyüzlülüktür" diyen Burhan, muhabir Mustafa Uslu'nun yanında olduklarının altını çizdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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